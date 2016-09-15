Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2620.6713 (15 вересня – 2632.9976)

100 EUR – 2949.3035 (15 вересня – 2953.6967)

10 RUR – 4.0184 (15 вересня – 4.0524).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,10 грн/дол.

Таким чином, у порівнянні з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася до долара США на 32 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,2140/29,3260 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3990/0,4010 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2067 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 570 угод на суму 382,21 млн дол.