Гройсман оголосив оборонний бюджет на 2017 рік
Обсяг асигнувань, які уряд заклав у проект державного бюджету на 2017 рік для сфери оборони та безпеки, становить 129 мільярдів гривень, що на 14,5 мільярда більше аналогічної статті витрат у бюджеті 2016 року.
Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи основні положення проекту бюджету на наступний рік.
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«Бюджет на безпеку і оборону у 2017 році ми плануємо збільшити до 129 млрд грн. Збільшення буде на 14,5 млрд грн, - сказав Гройсман. - Але ми маємо інтенсивніше підтримувати оборону і безпеку, акумулювати більше ресурсів».
Як повідомляв УНІАН, завдання збільшити оборонний бюджет поставив перед урядом президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони. На думку глави уряду, на поточний момент виділених бюджетних коштів в обсягу 3% ВВП недостатньо.