Проект бюджету-2017: прожитковий мінімум до грудня наступного року зросте на 162 гривні

Прожитковий мінімум і мінімальна зарплата в Україні на 1 грудня 2017 року зростуть на 162 грн - до 1 762 грн, повідомив під час представлення проекту бюджету на 2017 рік прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Як ви бачите, на 1 грудня 2016 року ми матимемо мінімальну зарплату і прожитковий мінімум на рівні 1 600 грн і, відповідно, на 1 грудня 2017 року – 1 762 грн», - сказав Гройсман.

Також прем'єр повідомив, що у разі перевищення запланованих надходжень до бюджету, підвищення соціальних стандартів може бути більше від запланованого. «Але якщо ми будемо бачити, що є більше можливостей для збільшення цих соціальних стандартів, ми із задоволенням зробимо ще один крок, щоб передати більше грошей людям», - пояснив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до бюджетної резолюції на 2017 рік, Кабмін має намір зрівняти мінімальну зарплату з показником прожиткового мінімуму.

В Україні з 1 грудня 2016 року, як і прописано в законі про державний бюджет на 2016 року, будуть на 10% підвищені соціальні стандарти, а саме - заробітні плати і пенсії.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум для працездатного населення в Україні з 1 травня збільшилися до 1 тис. 450 грн (з 1 378 тис. грн), мінімальна пенсія становила 1 тис. 130 грн., як було передбачено у законі про державний бюджет на 2016 рік. У цілому соціальні стандарти зросли на 6%.