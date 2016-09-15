Кабмін направив депутатам проект бюджету-2017 з дефіцитом 3% ВВП

Основні положення проекту бюджету представив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Рішення ухвалено», - повідомив за підсумками засідання прем'єр.

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«У нас в 2016 році були обмеження, що дефіцит має бути не більше 3,7%. У бюджеті 2017 року згідно з нашими зобов'язаннями дефіцит не має перевищувати 3% ВВП. І така норма зберігається. У нас дефіцит 77,5 млрд грн», - сказав Гройсман.

Під час презентації він повідомив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку. Зокрема, закладається зростання ВВП, яке має становити не менш як 3%.

Основними пріоритетами бюджету є фінансування оборони і безпеки в обсягу близько 129 млрд грн, підтримка аграріїв в обсягу не менш ніж 5,5 млрд грн, продовження процесу децентралізації та збільшення Фонду регіонального розвитку до 9 млрд грн, будівництво доріг за рахунок коштів Дорожнього фонду (обсяг асигнувань закладається на рівні 14,2 млрд грн, а також 1 млрд дол. за рахунок можливого залучення коштів міжнародних фінансових організацій). Окремий пункт уваги уряду - фінансування освіти в обсягу понад 20 млрд грн, а також фінансування сфери охорони здоров'я.

Резюмуючи презентацію, Гройсман відзначив, що чи не вперше за роки незалежності уряд не тільки представив проект бюджету вчасно, як того вимагає Конституція, а й представив «чесний бюджет», заснований на реальних доходах.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП у 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар.