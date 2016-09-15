У проект держбюджету-2017 закладено зростання доходів на 17% - до 877 мільярдів

Кабінет міністрів України закладає в проект державного бюджету на 2017 рік зростання дохідної частини на 16,7% - до 876,9 млрд грн, а також зростання ВВП на рівні 3%.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в четвер, представляючи проект бюджету.

“Бюджет 2016 року - 749 млрд грн, бюджет 2017 року - 876,9 млрд грн. Структура доходів залишається стандартною", - сказав він.

За словами прем'єра, бюджет-2017 виходить з активізації економічного зростання.

"Наступного року зростання ВВП - 3%", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в 2017 році не планує підвищувати ставки за ключовими податками.

Раніше Гройсман заявляв, що проект державного бюджету на 2017 рік повинен бути максимально реалістичним і будуватися на прогнозах реальних доходів та реального дефіциту, який не зруйнує досягнутої макроекономічної стабільності в Україні.

Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня. Документ містить прогноз зростання ВВП у 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції-з 8,1% у 2017 році до 5,2% в 2019 році, зниження показника безробіття з 8,6% у 2017 році до 8% в 2019 році. Прогнозний рівень держборгу в 2017 році обмежений 66,8% ВВП, в 2019-му - 61,8% ВВП. Курс гривні закладається на рівні 27,2 грн за долар у 2017 році.