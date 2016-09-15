Гройсман обіцяє не підвищувати ставки ключових податків у 2017 році

Про це повідомив під час представлення проекту бюджету на 2017 рік прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми не передбачаємо збільшення загальних доходів бюджету за рахунок збільшення ставок податків. Ми вважаємо, що нам не треба створювати умов тиску на бізнес, і тому ми не будемо підтримувати підвищення загальнонаціональних податків», - сказав прем'єр.

При цьому він зазначив, що уряд розглядає можливість розширення бази оподаткування, або зміну рентних ставок.

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«Але що стосується загальнонаціональних податків, ми не підтримуємо позиції щодо їх збільшення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України закладає в проект державного бюджету на 2017 рік зростання дохідної частини на 16,7% - до 876,9 млрд грн, а також зростання ВВП на рівні 3%.