Кабмін пропонує у 2017 році збільшити витрати держбюджету на стипендії

Про це під час представлення проекту бюджету на 2017 рік повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Можливо, потрібно реформувати стипендії. Але це потрібно робити так обдумано, щоб той, хто потребує підтримки, її отримав, а той, хто добре навчається, отримав додаткові стимули. Тому сьогодні ми можемо констатувати, що загальний рівень стипендій збільшується на 576 млн грн», - сказав Гройсман.

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Прем'єр повідомив, що на стипендії в 2016 році було виділено 5,24 млрд грн, а в 2017 році на ці цілі закладають 5,82 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України пропонувало в 2017 році зменшити кількість академічних стипендій, що виплачуються студентам за успішність, і збільшити кількість стипендій, що виплачуються студентам з малозабезпечених сімей.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, сьогодні 70% студентів, які навчаються на бюджеті, отримують стипендії, що видаються всім, у кого середній бал вищи за 4. А соціальні стипендії для дітей-інвалідів, сиріт та інших пільгових категорій отримують менш ніж 6% студентів.

Данилюк вважає, що потрібно зменшити кількість академічних стипендій, видаючи їх тільки кращим і піднявши їх розмір, а також розширити охоплення студентів соціальними стипендіями, видаючи їх дітям із малозабезпечених сімей, зокрема, таких, які отримують субсидії.

Як зазначив заступник міністра фінансів Сергій Марченко, в разі, якщо академічні стипендії будуть отримувати лише найкращі 10% студентів, то їх середній розмір становитиме 2,5 тис. грн, тоді як сьогодні він дорівнює 825 грн.