Кабмін хоче спрямувати на розвиток українського кіно у 2017 році півмільярда

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації проекту державного бюджету України на 2017 рік.

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«Ми передбачаємо 500 млн грн на те, щоб відродити славну українську здатність знімати якісне українське кіно. Ми 500 мільйонів спрямуємо туди, де, з одного боку, отримаємо можливість створювати якісне українське кіно, а, з іншого боку, ці 500 мільйонів будуть інвестовані у розвиток кіноіндустрії України. Це означає, що ці гроші будуть повертатися мільярдами до держбюджету, і ця інфраструктура буде створена», - сказав він.

В цілому, за словами прем'єра, видатки державного бюджету на українську культуру в 2017 році збільшаться на 1 мільярд гривень.

Крім того, Кабмін пообіцяв окремо покрити всі витрати, пов'язані з проведенням у Києві міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

«Ми зробимо все, щоб наступного року наша унікальна можливість презентувати державу в такий нелегкий для країни час відбулась на найвищому рівні. Я впевнений, що столиця впорається абсолютно якісно з цими завданнями», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра культури Євгена Нищука, на проведення Євробачення в 2017 році Київ готовий інвестувати не менше 200 мільйонів. Витрати на інфраструктуру, підготовку арени, ландшафту і всіх локацій складуть близько 1 млрд грн.