Проект держбюджету-2017 внесено до Ради

Відповідний законопроект № 5000 опубліковано на сайті Ради.

Разом з тим, тексти проекту закону, а також супровідних документів до нього на сайті Верховної Ради поки не оприлюднені.

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Як повідомляв УНІАН, відповідно до бюджетної резолюції на 2017 рік, Кабмін має намір зрівняти мінімальну зарплату з показником прожиткового мінімуму. Україні з 1 грудня 2016 року, як і прописано в законі про державний бюджет на 2016 року, будуть на 10% підвищено соціальні стандарти - а саме, заробітні плати і пенсії.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум для працездатного населення в Україні з 1 травня збільшилися до 1 тис. 450 грн (з 1 378 тис. грн), мінімальна пенсія становила 1 тис. 130 грн., як було передбачено у законі про державний бюджет на 2016 рік. В цілому соціальні стандарти зросли на 6%.