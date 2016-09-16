США вимагають у Deutsche Bank $14 мільярдів штрафу

Американська влада вимагає від найбільшого фінансового конгломерату Німеччини - Deutsche Bank - виплати у розмірі 14 млрд доларів (12,5 млрд євро) в якості компенсації за сумнівні операції з іпотечними кредитами, які, на думку влади США, призвели до колапсу на ринку нерухомості Сполучених Штатів 2008 року.

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Інформацію про претензії американської сторони підтвердила прес-служба Deutsche Bank, передає «Німецька хвиля».

Зазначена сума - найбільша з тих, які США вимагали в якості компенсації від іноземних банків. Разом з тим, Deutsche Bank у відповідній заяві вже підкреслив, що має намір вести з співробітниками американської прокуратури переговори для зведення суми компенсації до мінімуму, як це вдалося "аналогічним фінінститутам, які домовилися про виплату істотно менших сум".

Федеральне агентство Federal Housing Finance Agency (FHFA), що займається наглядом за операціями на ринку нерухомості, ще в 2011 році звинувачувало цілий ряд банків у тому, що в період іпотечного буму в США вони надавали неправдиву інформацію про кредитоспроможність боржників, в результаті чого іпотечні компанії Fannie Mae і Freddie Mac, які знаходяться під його контролем, зазнали збитків на суму понад 30 млрд доларів, які згодом довелося відшкодовувати американським платникам податків.

Крім Deutsche Bank, FHFA висувало юридичні претензії до Bank of America, JP Morgan Chase і Goldman Sachs. Також агентство FHFA подало в суд на великий швейцарський банк UBS, вимагаючи від нього компенсації в розмірі 4,5 млрд доларів.