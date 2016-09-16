Україна розраховує до кінця вересня отримати $1 мільярд кредитних гарантій США - джерело

Україна розраховує вже до кінця вересня отримати 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США та здійснити випуск євробондів, повідомило УНІАН джерело в уряді.

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«До кінця місяця ми плануємо», – сказав співрозмовник агентства.

Отримання коштів стало можливим після позитивного рішення ключового кредитора країни – Міжнародного валютного фонду про відновлення після річної перерви кредитування української економіки. МВФ виділив Києву кредитний транш також обсягом 1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 3 червня підписав угоду з урядом США про надання нашій країні кредитних гарантій обсягом 1 мільярд доларів в рамках домовленостей між вищим керівництвом обох країн.

Кошти в розмірі 1 мільярд доларів, які будуть залучені в результаті випуску облігацій під кредитні гарантії США, надійдуть у загальний фонд державного бюджету і будуть використані на соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення, в тому числі в результаті підвищення тарифів на газ.

Угода є вже третьою кредитною гарантією від уряду США, дві попередні дали змогу нашій країні залучити на зовнішніх ринках 2 млрд дол. у 2014 і 2015 роках за рекордно низькими ставками.

Гарантії надаються з випуску єврооблігацій на суму 1 млрд дол. на міжнародних ринках капіталу терміном обігу 5 років з погашенням у 2021 році, а процентна ставка прогнозується не вища за 2% річних.