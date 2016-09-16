У ЄС заявили, що виділять Україні 600 мільйонів євро за умови ухвалення необхідних законів

Європейський Союз виділить Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро ще до кінця цього року за умови, що будуть прийняті необхідні законодавчі зміни.

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Про це заявив віце-президент Єврокомісії з питань євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс у ході зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«Те, що Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про виділення Україні 1 млрд дол., є дуже позитивним сигналом. Ми з боку Європейського Союзу готові зробити все в напрямку виділення нашого другого траншу в 600 млн євро Україні ще упродовж цього року за умови, що будуть виконані ті зобов'язання України, про які було домовлено раніше», - сказав він.

У свою чергу, Гройсман зазначив, що очікує прийняття Верховною Радою необхідних рішень вже наступного тижня.

"Очікуємо, що наступного тижня парламент ухвалить необхідні рішення, і ми зможемо отримати підтримку Європейського Союзу в рамках макрофінансової допомоги - понад 600 млн євро", - наголосив прем'єр.

Пізніше глава уряду повідомив журналістам, що для отримання макрофінансової допомоги Верховна Рада повинна прийняти закон про незалежного регулятора на ринку комунальних послуг, а також привести торгові обмеження, запроваджені Україною у відповідь на аналогічні дії Росії, у відповідність з Угодою про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 14 вересня Міжнародний валютний фонд завершив другий перегляд чотирирічної програми співпраці з нашою країною, схваленої в березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становитиме 7,62 млрд дол. при загальному обсязі кредитування 17,5 млрд дол.

Рішення МВФ відкриває Україні можливість отримати 1 млрд кредитних гарантій від уряду США, які будуть конвертовані в євробонди, а також 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС і 500 млн дол. кредиту від Світового банку для закупівлі газу для проходження осінньо-зимового періоду.