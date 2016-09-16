Знову 25 з великим хвостиком: гривня зміцнилася до долара ще на 20 копійок

У п'ятницю, 16 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,85/25,90 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта зміцнилася щодо долара США на 20 копійок.

Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 29,0350/29,0910 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3970/0,3980 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,9093 грн/дол., на цю годину укладено 57 угод на суму 18,83 млн дол.