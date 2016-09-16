Міністр фінансів про бюджет-2016: Розберемося з ризиками

12:55, 16 вересня 2016
Фінанси
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Раніше в інтерв'ю агентству Bloomberg Данилюк сказав, що бюджет-2016 нереалістичний і анонсував скорочення витрат.

Минфин рассчитывает выполнить бюджет 2016 года без урезания расходных статей / REUTERS

Міністерство фінансів України розраховує виконати бюджет на 2016 рік без скорочення витратних статей, повідомив журналістам міністр фінансів України Олександр Данилюк. 

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«У нас є певні ризики, але ми зараз працюємо над ними. Ми шукаємо рішення. Думаю, що стосовно 2016 року ми всі рішення знайдемо», - сказав Данилюк. 

Раніше в інтерв'ю агентству Bloomberg Данилюк сказав, що бюджет 2016 року спочатку був досить проблематичним для виконання через відтермінування з кредитуванням, невиконання програми приватизації та сповільнення відновлення економіки. Однак, як наголосив міністр, Мінфін щодня працює над збалансуванням держфінансів.

«Українському уряду потрібно скоротити витрати, щоб виконати вимоги кредиторів, - цитує агентство Данилюка. - У нас був нереалістичний бюджет 2016 року. У нас великі фіскальні ризики, і я працюю кожен день, щоб скоротити їх».

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку України, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-липня поточного року становив 22,884 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 15,392 млрд грн. Дефіцит державного бюджету України в січні-липні становив 49,945 млрд грн, що в 22 рази більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 2,268 млрд грн. Доходи держбюджету за 7 місяців становили 301,300 млрд грн, витрати – 349,996 млрд грн.

Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше зазначав, що уряд не бачить підстав для секвестру державного бюджету на 2016 рік, оскільки країна володіє достатнім ресурсом для виконання соціальних зобов'язань.

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