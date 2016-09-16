Кабмін обіцяє наступного тижня презентувати держбюджет-2017 у Раді

«Кожен виконує своє завдання. Ми підготували бюджет? Підготували! Треба буде представити його у парламенті наступного тижня? Ми подамо», - сказав Данилюк.

При цьому він відмовився прогнозувати хід обговорення бюджету, оскільки багато в чому це залежить не від очікувань уряду, а від настроїв у сесійній залі. «Далі вже треба уточнювати у парламентаріїв, яке їх відчуття (щодо бюджету - УНІАН)», - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, проект держбюджету-2017 з дефіцитом 3% ВВП і доходами в 876,9 млрд грн було затверджено урядом 15 вересня і передано до парламенту. Документ зареєстровано та опубліковано на сайті Верховної Ради.

Основні положення документа напередодні представив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку, зокрема, зростання ВВП, що закладається, має становити не менш як 3%.

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Основними пріоритетами бюджету є фінансування оборони і безпеки обсягом близько 129 млрд грн, підтримка аграріїв обсягом не менш як 5,5 млрд грн, продовження процесу децентралізації та збільшення Фонду регіонального розвитку до 9 млрд грн, будівництво доріг за рахунок коштів Дорожнього фонду (обсяг асигнувань закладається на рівні 14,2 млрд грн, а також 1 млрд дол. за рахунок можливого залучення коштів міжнародних фінансових організацій).

Крім того, в центрі уваги уряду – фінансування освіти обсягом понад 20 млрд грн, а також фінансування сфери охорони здоров'я.

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Резюмуючи презентацію, Гройсман підкреслив, що чи не вперше за роки незалежності уряд не тільки представив проект бюджету вчасно, як того вимагає Конституція, а й представив «чесний бюджет», що базується на реальних доходах.

Кабмін у червні поточного року затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП у 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар.

В рамках чинного законодавства уряд має внести на розгляд парламенту проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня поточного року, однак останні кілька років Кабмін вносив проект у Верховну Раду і одразу ж відкликав його для доопрацювання.