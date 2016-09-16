Туреччина готова найближчим часом завершити переговори із ЗВТ з Україною

Туреччина розглядає Україну як важливого торговельного партнера і готова завершити переговори за Угодою про зону вільної торгівлі з нашою країною як можна швидше, заявив журналістам віце-прем'єр Туреччини Мехмет Шимшек в ході конференції "Ялтинська європейська стратегія".

"Україна є важливим партнером для Туреччини. Ми зі свого боку активно просуваємо ці питання в рамках переговорів - УНІАН). У той же час, стандартна угода про Зону вільної торгівлі ми готові підписати, що називається, "ще вчора" (найближчим часом - УНІАН)", - сказав Шимшек.

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Він підкреслив, що економіка України демонструє ознаки відновлення.

"Дуже добре, що МВФ виділив Україні транш кредиту. Це відображає прогрес у реформах. І це, до речі, показує, що навіть за дуже складних умов країна може продовжувати реформи", - сказав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Україна і Туреччина відновили переговори про зону вільної торгівлі, припинені 2013 року. Туреччина входить в число 10 найбільших торговельних партнерів України. На поточний момент товарообіг між Україною і Туреччиною становить близько 4 мільярдів доларів, проте вже до 2018-2019 року Київ і Анкара мають намір довести цей показник до 10 мільярдів доларів.