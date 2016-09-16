Міністр фінансів не виключив, що переговори з МВФ щодо четвертого траншу можуть відбутися вже в жовтні

Міністерство фінансів поки що не вело переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо приїзду оціночної місії Фонду до Києва для обговорення програми реформ та перспектив одержання нашою країною четвертого кредитного траншу за програмою EFF до кінця року.

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Про це журналістам повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Поки що ми не домовлялися», - сказав міністр. Водночас він не виключив, що переговори можуть відбутися вже в жовтні.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 14 вересня Міжнародний валютний фонд завершив другий перегляд чотирирічної програми співпраці з нашою країною, схваленої в березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становитиме 7,62 млрд дол. при загальному обсязі кредитування 17,5 млрд дол.

Кошти МВФ надійдуть в Україну найближчими днями, орієнтовно сьогодні, 16 вересня, і будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів.

Коментуючи рішення Ради директорів Фонду, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард наголосила, що Україна демонструє ознаки економічного відновлення. Однак країні багато чого потрібно буде зробити, щоб досягти стабільного економічного зростання. У свою чергу президент України Петро Порошенко зазначав, що рішення Фонду - відкриває для нашої країни вікно можливостей для залучення інвестицій в економіку.

Рішення про виділення коштів було прийнято після більш як річної паузи у відносинах між Україною і МВФ. У разі, якщо найближчими місяцями українській владі вдасться переконати МВФ у незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 млрд дол. уже до кінця поточного року.

Про можливості отримання 4 кредитного траншу заявляв і голова Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс. На його думку, «виділення коштів може відбутися до кінця року». Однак дат переговорного процесу Райс не називав.