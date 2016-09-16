Банк Росії знизив ключову ставку до 10% річних

Рада директорів Банку Росії на засіданні 16 вересня прийняла рішення знизити ключову ставку до 10% річних, повідомляється в прес-релізі російського регулятора.

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«Для закріплення тенденції до стійкого зниження інфляції, за оцінками Банку Росії, необхідне підтримання досягнутого рівня ключової ставки до кінця 2016 року з можливістю її зниження в I-II кварталі 2017 року», – наголошується в матеріалах ЦБ.

На попередньому засіданні у липні Центробанк РФ залишив ставку без змін. До цього в червні регулятор вперше з середини 2015 року зменшив її – на 0,5 процентного пункту.

Наступне засідання ради директорів Центробанку РФ, на якому буде вирішуватися питання щодо ключової ставки, заплановане на 28 жовтня.