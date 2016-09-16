Фонд гарантування виявив зловживання у "Дельта Банку" на 450 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб констатує ризик втрати активів ліквідованого "Дельта Банку" в результаті незаконної поступки прав вимоги за кредитами на суму близько 450 мільйонів гривень внаслідок фальсифікації документів і шахрайських дій.

Як повідомила прес-служба фонду, один з найбільших мобільних операторів передав права вимоги на свої кошти, розміщені на рахунках у "Дельта Банку", на користь фінансової компанії, при цьому банк заперечує проти цієї поступки прав.

Фонд зазначив, що після початку процедури ліквідації банку мобільний оператор не заявився як кредитор, однак кредиторські вимоги подала фінансова компанія, і банк відмовив у прийнятті цих вимог.

У відповідь на це фінансова компанія передала частину своїх вимог на користь групи позичальників банку – власників мережі магазинів, що спеціалізуються на реалізації одягу, взуття та аксесуарів преміум-категорії.

У свою чергу, група позичальників подала заяву про залік зустрічних вимог, звернулася до суду і сфальсифікувала поштові документи, в результаті чого "Дельта Банк" не знав про процес і не міг брати в ньому участь.

В результаті, суд виніс рішення, яким визнав припинення зобов'язань групи позичальників перед "Дельта Банком", а також припинення застави та іпотеки, які забезпечували виконання зобов'язань за кредитними договорами.

Також повідомляється, що "Дельта Банк" звернувся в поліцію із заявою про скоєння кримінального злочину - фальсифікації документів з метою недопущення до участі в судовому процесі, що призвело до втрати активів.

Фонд також зазначив, що кредити є запорукою "Дельта Банку" по отриманих у Національного банку України кредитів рефінансування.

Раніше фонд повідомив, що виявив незаконну перереєстрацію та продаж торгово-офісного комплексу в Закарпатській області вартістю 4,5 мільйона гривень, що перебуває на балансі ліквідованого "Дельта Банку".

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапив в управління фонду за всю історію банківської системи України, – "Дельта Банку". З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до тодішнього генпрокурора Віктора Шокіну з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією "Дельта Банку", відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

16 травня прокуратура Києва повідомила про початок кримінального провадження за фактом заволодіння посадовими особами "Дельта Банку" грошовими коштами на суму понад 4,5 мільярда гривень. Розслідування за матеріалами Фонду гарантування встановило факти заволодіння працівниками банку засобами фінустанови шляхом здійснення фіктивних кредитних операцій з використанням рахунків понад 60 тисяч клієнтів протягом 2013-2015 років.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.