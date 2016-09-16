МВФ висунув Україні нові умови для продовження співпраці - ЗМІ

Для отримання ще одного траншу розміром 1,3 мільярда доларів від Міжнародного фонду за програмою EFF, Україна повинна провести непопулярну пенсійну реформу, оптимізувати систему виплат житлових субсидій та виробити механізм підвищення тарифів на газ та опалення.

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на оновлену версію меморандуму про співпрацю з МВФ.

"Значна частина нових вимог МВФ пов'язана з пенсійною реформою. Фонд вважає за необхідне консолідувати пенсійне законодавство, яке сьогодні складається з двох десятків окремих документів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україні потрібно в грудні 2016 року прийняти закон, який би передбачав поступове підвищення пенсійного віку. У цьому законі також слід передбачити скорочення підстав для дострокового виходу на пенсію та посилення підстав для отримання мінімальної пенсії.

"Серед інших вимог до пенсійної реформи – встановлення єдиного принципу пенсійного забезпечення без надання пільг для будь-яких професій (крім військових), розширення бази для внесків у систему соціального забезпечення, встановлення справедливого податкового режиму для пенсій, забезпечення більш тісної зв'язки між пенсійними внесками і розміром пенсії, що має, в свою чергу, стимулювати громадян декларувати свої реальні доходи", - підкреслює видання.

Крім того, передбачається, що фінансування різних категоріальних надбавок до трудових пенсій буде передано від Пенсійного фонду держбюджету.

Крім того, передбачається скасування спецпенсій і створення умов для запровадження накопичувальної системи пенсій (в доповнення до існуючої солідарної системи).

"Ще однією вимогою є запровадження до кінця жовтня тимчасового механізму коригування тарифів на газ та опалення на щоквартальній основі, на випадок, якщо тарифи відхиляються від рівня повного покриття імпортної вартості газу на 10%", - йдеться в повідомленні.

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До кінця жовтня Кабінет міністрів повинен затвердити та опублікувати перелік державних підприємств, визначивши, які з них залишаться в держвласності, які будуть приватизовані, а які – ліквідовані. До кінця грудня мають бути прийняті законодавчі зміни для більш прозорої приватизації.

Також до жовтня всі високопоставлені чиновники повинні подати електронні декларації про своє майно за 2015 рік, і до цих даних буде забезпечений вільний доступ на єдиному веб-сайті.

До кінця вересня уряд має подати до парламенту законопроект про обіг сільськогосподарських земель і прийняти закон, що посилює норми Цивільного процесуального кодексу та Господарсько-процесуального кодексу щодо внутрішніх транзакцій і арешту банківських рахунків.

В кінці листопада 2016 року, відповідно до умов меморандуму, парламент повинен прийняти законодавство про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), яка отримає широкий спектр повноважень, що дозволяє не залежати від інфраструктури інших відомств.