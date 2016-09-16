Вкладникам банку "Фінанси та Кредит" відновлять виплати з 19 вересня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 19 вересня відновить виплати гарантованих відшкодувань вкладникам банку "Фінанси та Кредит".

Як повідомляється на сайті фонду, вкладники банку до 31 жовтня включно можуть звернутися за отриманням відшкодування установи чотирьох банків - "Ощадбанк", "Альфа-Банк" (Україна), "Південний" і "ПУМБ" - в залежності від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаною вкладником при укладанні договору з банком "Фінанси та Кредит".

Так, "ПУМБ" проводить виплати вкладникам з адресами в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській та Чернігівській області.

"Ощадбанк" проводить виплати за адресами у Вінницькій, Івано-Франківської, Полтавської, Рівненської області.

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"Альфа-Банк" сплачує внески за адресами у Волинській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій областях, в р. Києва і Київської області, а також вкладникам-нерезидентам.

На банк "Південний" припадають Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Харківська та Херсонська області.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 грудня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Фінанси та Кредит". Тимчасова адміністрація Фонду гарантування працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк "Фінанси та Кредит" (м.Київ) працює на ринку України з 1990 року і входив у групу найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.