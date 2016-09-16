Україна отримала кошти третього траншу МВФ у розмірі $1 мільярда

Україна отримала кошти третього траншу кредиту в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку України.

За інформацією НБУ, надійшли кошти у розмірі еквіваленту 1 млрд дол., як і очікувалося в рамках рішення Ради директорів Фонду, оприлюдненого пізно ввечері 14 вересня.

Як згодом повідомили в Міністерстві фінансів України, кредитні кошти залучені за ставкою 3% річних, ставка одноразової комісії за резервування коштів становить 0,15%,∙ставка сервісного збору - 0,5% від суми траншу.

Також Мінфін зазначив, що кожен транш погашається з урахуванням трирічного пільгового періоду, при цьому виплата відсотків здійснюється щоквартально. Після пільгового періоду погашення основної суми кредиту проводиться рівними частинами щокварталу протягом 2-х років.

Раніше, 15 вересня, голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що вступ третього траншу від МВФ у розмірі еквіваленту 1 млрд дол. у СПЗ (спеціальні права запозичення) та інших валютах очікується 16 вересня, і кошти будуть зараховані на поповнення міжнародних резервів України.

Крім того, за її словами, найближчим часом Фонд оприлюднює оновлений меморандум, який містить умови продовження співпраці з МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд пізно ввечері 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду чотирирічної програми співпраці з Україною, схваленої в березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування складе 7,62 млрд дол. при загальному обсязі кредитування 17,5 млрд дол.

Коментуючи рішення Ради директорів Фонду, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що Україна демонструє ознаки економічного відновлення. Однак країні багато що належить зробити, щоб досягти стабільного економічного зростання. У свою чергу президент України Петро Порошенко зазначав, що рішення Фонду - відкриває для нашої країни вікно можливостей для залучення інвестицій в економіку.

Рішення про виділення коштів було прийнято після більш ніж річної паузи у відносинах між Україною і МВФ. У разі, якщо в найближчі місяці українській владі вдасться переконати МВФ в незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 млрд дол. вже до кінця поточного року.

Рішення МВФ відкриває Україні можливість отримати 1 млрд кредитних гарантій від уряду США, які будуть конвертовані в євробонди, а також 600 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського союзу і 500 млн дол. кредиту від Світового банку для закупівлі газу для проходження осінньо-зимового періоду.