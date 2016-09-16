Гривня за день зміцнилася на 23 копійки – до 25,87 за долар

У п'ятницю, 16 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,80/25,87 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася відносно долара США на 23 копійки.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,8570/28,9330 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3960/0,3970 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,9011 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 517 угод на суму 277,84 мільйона доларів.