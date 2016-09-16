Валовий зовнішній борг України скоротився до $115 мільярдів

Валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, першим кварталом, скоротився на 2,391 мільярда доларів США, або на 2%, – до 114,966 мільярда доларів.

Згідно з даними на сайті Національного банку України, у першому півріччі валовий зовнішній борг України скоротився на 3,763 мільярда доларів США, або на 3,2%.

За інформацією НБУ, у другому кварталі борг сектору загального державного управління знизився на 0,6% - до 36,582 мільярда доларів, борг центрального банку – на 13,7%, до 5,494 мільярда доларів, борг інших депозитних корпорацій – на 5,6%, до 10,503 мільярда доларів, борг інших секторів – на 1,1%, до 53,876 мільярда доларів, прямі інвестиції (міжфірмовий борг) – на 0,9%, до 8,511 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2015 року, скоротився на 1,371 мільярда доларів США, або на 1,2%, – до 117,358 мільярда доларів.

2015 року валовий зовнішній борг України порівняно з 2014 роком скоротився на 7,6 мільярда доларів США, або на 6%, – до 118,729 мільярда доларів.