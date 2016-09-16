Нацбанк зміцнив офіційну гривню відразу до 25,90 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2590,1081 (16 вересня – 2620,6713)

100 EUR – 2907,6554 (16 вересня – 2949,3035)

10 RUR – 3,9851 (16 вересня – 4,0184)

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,80/25,87 гривні/долар.

Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася відносно до долара США на 23 копійки.

Котирування гривні відносно до євро встановилися на рівні 28,8570/28,9330 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3960/0,3970 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,9011 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 517 угод на суму 277,84 мільйона доларів.