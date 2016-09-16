Єврокомісія прогнозує зростання ВВП України на 2% цього року та на 3% - наступного

Європейська комісія прогнозує зростання ВВП України на 2% в 2016 році та на 3% - до 2017 року, заявив віце-президент ЄК Валдіс Домбровскіс на форумі YES! в Києві.

"Ми очікуємо, що економіка України - УНІАН) повернеться до зростання на 2% цього року та прискориться до 3% наступного року", - сказав він.

При цьому віце-президент ЄК зазначив, що макроекономічні показники України помітно поліпшуються, але подальша підтримка Євросоюзу залежатиме від подальших зусиль з реформування країни.

"Інфляція очевидно знижується, дотримуються цільові показники дефіциту бюджету. Золотовалютні резерви зросли. Але ще багато залишається зробити. Наша підтримка залежить від зусиль самої України", - підкреслив Домбровскіс.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, першим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного фактору, зріс на 0,6% після падіння на 0,7% в першому кварталі в аналогічному вимірі.

У річному вираженні, порівняно з другим кварталом 2015 року, зростання ВВП України скоротився до 1,3% після зростання на 0,1% кварталом раніше.

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Національний банк прогнозує зростання ВВП України 2016 року на 1,1%, 2017 року – на 3%. Прогноз НБУ щодо інфляції передбачає зростання споживчих цін на 12% 2016 року та на 8% - 2017 року.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.

Кабінет міністрів України зберіг прогноз зростання економіки в 2017 році на рівні 3% при інфляції 8,1% і безробіття в 8,7%, розглядаючи ці показники як базові для формування бюджету на 2017 рік.