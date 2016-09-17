У бюджет-2017 заклали півтора мільярда доларів, які конфіскують в оточення Януковича

Про це Гройсман заявив під час брифінгу на 13-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

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«Так. Ми плануємо наступного року отримати кошти, які були незаконно вкрадені у українських громадян і заарештовані. Ми плануємо консолідувати у бюджеті України на 2017 рік. Це очевидно, тому що варіантів два: ці кошти буде виведено або повернуто. Причому повернуто туди, звідки вони були вкрадені», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Кабінет міністрів України направив на розгляд Верховної Ради оновлений законопроект про спецконфіскацію, прийняття якого дозволить конфіскувати у держбюджет заарештовані на рахунках в «Ощадбанку» 1,5 млрд дол., що належали представникам режиму Януковича.

Представляючи законопроект, міністр юстиції України Павло Петренко закликав парламентаріїв розглянути і прийняти документ вже у найближчий пленарний тиждень.

У свою чергу Гройсман підкреслив, що супровід та прийняття законопроекту є обов'язком усіх гілок влади. Він також повідомив, що знає про домовленість однієї з політичних сил з представниками режиму Януковича про блокування прийняття даного законопроекту.

Кошти у розмірі 1,5 млрд дол. закладалися до бюджету 2016 року, як одне з джерел фінансування потреб армії і підвищення соціальних стандартів.