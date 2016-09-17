Антигуа і Барбуда конфіскувала майже $67 мільйонів Лазаренка

На рахунках банку цієї острівної країни були заморожені 66,7 мільйона доларів колишнього українського прем‘єра Павла Лазаренка. Наразі ці кошти рішенням суду Антигуа і Барбуди переведені до урядового фонду конфіскатів, фактично, в казну країни.

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Як повідомляє «Голос Америки» із посиланням на Управління з політики контролю над розповсюдженням наркотиків та відмиванням грошей Антигуа, уряд аргументував це тим, що гроші Лазаренко здобув корупційним шляхом.

Вищий суд Антигуа і Барбуди прийняв рішення перевести ці гроші в урядовий фонд конфіскатів 15 вересня. Як вони будуть використовуватися – вирішуватиме уряд цієї карибської країни.

У свою чергу директор відомства Едвард Крофт похвалив роботу своїх агентів і підкреслив, що їх досягнення продемонструвало світу: що Антигуа і Барбуда не відкриті для бізнесу міжнародних злочинців.

Видання повідомляє, що з приводу цих грошей тривала судова справа між самим колишнім українським прем’єр-міністром через його представників і урядом Антигуа і Барбуди.

«У всій цій історії найдивніше те, що український уряд не вступив у цей процес зі своїми вимогами щодо повернення грошей Лазаренка. Однак, для того, щоб це зробити, необхідно було діяти до відповідних судових термінів, тобто по суті треба було починати, щойно заарештували Павла Лазаренка, або хоча б, коли Україні стало відомо про те, що гроші були заморожені на рахунках в Антигуа», – відзначила юрист компанії Arnall Golden Gregory Джин Берд.