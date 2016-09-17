Кошти Резервного фонду Росії можуть вичерпатися вже в наступному році
23:30, 17 вересня 2016Фінанси
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Кошти Резервного фонду РФ можуть закінчитися вже в поточному році або на початку наступного року, а кошти з Фонду національного добробуту російська влада може почати витрачати в 2017 році.
REUTERS
Про це повідомляє російський ТАСС з посиланням на джерело, близьке до Мінфіну.
"Там трохи залишиться на наступний рік, а може бути, і витратять (в поточному році), якщо приватизація не відбудеться у планованому обсязі. Але, швидше за все, на початку наступного року", - повідомило джерело.
Співрозмовник також не виключив, що в 2017 році будуть витрачатися кошти з Фонду національного добробуту.
"Поки уряд не відмовився", - зазначило джерело.
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