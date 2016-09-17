Кошти Резервного фонду Росії можуть вичерпатися вже в наступному році

Про це повідомляє російський ТАСС з посиланням на джерело, близьке до Мінфіну.

"Там трохи залишиться на наступний рік, а може бути, і витратять (в поточному році), якщо приватизація не відбудеться у планованому обсязі. Але, швидше за все, на початку наступного року", - повідомило джерело.

Співрозмовник також не виключив, що в 2017 році будуть витрачатися кошти з Фонду національного добробуту.

"Поки уряд не відмовився", - зазначило джерело.