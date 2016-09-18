Кабмін пропонує залишити стипендії найуспішнішим та малозабезпеченим студентам – проект бюджету

Про це йдеться в презентації проекту державного бюджету на сторінці прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Facebook.

У презентації наголошується, що в системі визначення стипендіатів відбудуться зміни. Так, академічні стипендії призначатимуться за рейтингом успішності студентів від Міністерства освіти, тоді як сьогодні стипендію отримують всі, чий середній бал успішності становить 4.0 і вище.

Соціальні стипендії отримуватимуть діти з малозабезпечених сімей, визначатиме яких, виходячи з доходів родини, Міністерство соціальної політики.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів пропонує збільшити витрати держбюджету на виплату стипендій у 2017 році на 576 мільйонів гривень - до 5,8 мільярда гривень.

Міністерство фінансів пропонувало в 2017 році зменшити кількість академічних стипендій, що виплачуються студентам за успішність, і збільшити кількість стипендій, виплачуваних студентам з малозабезпечених сімей.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, сьогодні 70% студентів, що навчаються на бюджеті, отримують стипендії, які видаються всім, у кого середній бал вище 4. А соціальні стипендії для дітей-інвалідів, сиріт та інших пільгових категорій отримують менш як 6% студентів.

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Данилюк вважає, що потрібно зменшити кількість академічних стипендій, надаючи їх тільки кращим і піднявши їх розмір, а також розширити охоплення студентів соціальними стипендіями, надаючи їх дітям з малозабезпечених сімей, зокрема, таких, які отримують субсидії.

Як зазначив заступник міністра фінансів Сергій Марченко, в разі, якщо академічні стипендії будуть отримувати лише найкращі 10% студентів, то їх середній розмір становитиме 2,5 тисячі гривень, тоді як сьогодні він дорівнює лише 825 гривням.