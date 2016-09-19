У Центробанку Росії визнали, що вихід економіки із стагнації затягується

Центробанк РФ оновив економічний прогноз на 2016 р. і наступні три роки, розглянувши, як зазвичай, три сценарія, пишуть "Ведомости".

Основа для їх розрахунку – прогноз ціни нафти – в порівнянні з червневим прогнозом майже не змінився ($40 за барель на наступні три роки – в базовому варіанті, $25 – в ризиковому та зростання з $40 в цьому році до $55 до 2019 р. – в оптимістичному). Однак погляди ЦБ на можливості економіки стали більш стриманими. Вона навчилася завдяки плаваючому курсу рубля швидко пристосовуватися до падіння ціни нафти, але рости без постійного підвищення нафтових цін навчиться не скоро.

Читайте такожКошти Резервного фонду Росії можуть вичерпатися вже в наступному роціПрогноз з ВВП на 2016 р. ЦБ не змінив: він очікує спад в межах 0,3–0,7%. Але імпортозаміщення і розширення несировинного експорту, помічені ЦБ в червні, виявилися не такими обнадійливими: це показали результати II кварталу. Незважаючи на деяке підвищення прогнозу ціни нафти в 2016 р. (до $40/бар. з $38/бар.), ЦБ замість зростання експорту тепер чекає його скорочення через динаміку несировинного експорту, яка не виправдала очікування. У результаті прогноз вкладу чистого експорту у ВВП знижено приблизно в півтора рази. Чистий експорт буде підтриманий трохи більш глибоким, ніж очікувалося, скороченням імпорту через трохи більш сильне скорочення попиту домогосподарств. Прогноз інвестиційного спаду ЦБ збільшив учетверо (до 6-6,5% з 1,5–1,8% в червневому прогнозі). Як випливає з розрахунків ЦБ, тільки ставка на зростання запасів утримає ВВП в цьому році від більш сильного падіння.

При відновленні зростання ціни нафти є ризик надпланового зростання бюджетних витрат: це підтримає споживчу активність, але разом з тим може прискорити інфляцію, дестимулювати інвестиції, послабити рубль, оскільки при обмежених можливостях імпортозаміщення зростання споживчого попиту призведе до розширення імпорту, попереджає ЦБ. Втім, ризик зростання бюджетних витрат або підвищення податків може реалізуватися при будь-якому сценарії, не виключає ЦБ.

Прогноз очікуваного в 2017 р. зростання ЦБ знизив до 0,5–1% з 1,1–1,4%; в 2018-2019 роках на тлі відновлення зростання споживання та інвестицій, в тому числі через пом'якшення грошово-кредитної політики, ВВП вийде на темп 1,5–2%. Ненадовго: потім темп ВВП може уповільнитися до 1-1,5% – такий потенціал зростання економіки з урахуванням її структурних обмежень, говориться в доповіді. Ці обмеження – демографічні, інфраструктурні, інституційні – поряд із збереженням нафтозалежності та недостатньою диверсифікацією економіки будуть стримувати її зростання.

Очікуваний в 2016 р. профіцит поточного рахунку ЦБ знизив на третину до $27 млрд, приблизно на цьому ж рівні він буде залишатися три найближчих роки. У той же час невисокий профіцит буде балансуватися низьким відтоком капіталу, зниження якого сприяють виплатам зовнішнього боргу.

До 2020 р. ВВП на душу населення буде трохи нижче рівня 2010 р., тобто 10 років виявляться втраченими. Покращити перспективи Росії можуть зростання цін на нафту або послаблення санкцій.

У ризиковому сценарії при новому падіння ціни нафти в 2016 р. та її збереження на три роки на рівні $25/бар. економіка зайде на друге коло спаду і повільного відновлення.

У сценарії із зростанням ціни нафти до $55 – вище і зростання економіки; однак з 2020 р., якщо ціна знову перестане зростати, економіка без нафтового допінгу сповільниться до тих же потенційних 1-1,5%, що і в базовому сценарії.