Mcdonald's можуть зобов'язати доплатити $500 мільйонів податків у Люксембурзі

Єврокомісія може вимагати від мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's виплати 500 мільйонів доларів при коректному перерахунку суми податків, які компанія повинна була виплатити з 2009 року, повідомляє газета Financial Times з посиланням на матеріали розслідування, що потрапили в розпорядження видання.

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З 2009 року європейське відділення McDonald's виплачувало в ЄС 1,49% податків з 1,8 мільярда доларів прибутку. Як зазначає видання, сума податків в Люксембурзі, де розташовується штаб-квартира компанії, повинна була становити 29,2% прибутку.

Як повідомили представники McDonald's, компанія сплачує всі необхідні податки і не отримує від держав ніяких привілеїв. "З 2011 по 2015 рік компанія виплатила в Євросоюзі 2,5 мільярда доларів податків тільки з прибутку організації при середньому рівні податків у 27%".

За інформацією видання, жодного рішення з цього питання поки не винесено, передає РИА Новости.

Раніше повідомлялося, що за результатами аналогічного розслідування щодо Apple Європейська комісія прийшла до висновку, що Ірландія надавала корпорації невиправдані податкові пільги, в результаті чого країна недоотримала 13 мільярдів євро. Тепер корпорація повинна повернути несплачені податки країні за період з 2003 по 2014 роки.