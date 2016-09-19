Кабмін оприлюднив проект держбюджету на 2017 рік: дефіцит – 77,5 мільярда

Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету України на 2017 рік із граничним обсягом дефіциту в сумі 77,547 млрд грн.

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Про це йдеться в тексті відповідного законопроекту «Про державний бюджет України на 2017 рік» (№5000).

Згідно з документом, доходи держбюджету встановлено в сумі 706,269 млрд грн, видатки – 775,265 млрд грн.

Граничний обсяг держборгу на 31 грудня 2017 року визначено в сумі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,369 млрд грн.

У рамках проекту уряд наступного року встановлює щомісячний прожитковий мінімум із 1 січня 2017 року – в сумі 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень.

Мінімальна заробітна плата за проектом із 1 січня становитиме 1600 гривень, із 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні.

Як повідомляв УНІАН, проект держбюджету-2017 з дефіцитом 3% ВВП і доходами в 876,9 млрд грн було затверджено урядом 15 вересня і передано до парламенту.

Основні положення документа напередодні представив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку, зокрема, зростання ВВП, що закладається, має становити не менш як 3%.

Основними пріоритетами бюджету є фінансування оборони і безпеки обсягом близько 129 млрд грн, підтримка аграріїв обсягом не менш як 5,5 млрд грн, продовження процесу децентралізації та збільшення Фонду регіонального розвитку до 9 млрд грн, будівництво доріг за рахунок коштів Дорожнього фонду (обсяг асигнувань закладається на рівні 14,2 млрд грн, а також 1 млрд дол. за рахунок можливого залучення коштів міжнародних фінансових організацій).

Крім того, в центрі уваги уряду – фінансування освіти обсягом понад 20 млрд грн, а також фінансування сфери охорони здоров'я. Читайте також Проект бюджету-2017: прожитковий мінімум до грудня наступного року зросте на 162 гривні.

Кабмін у червні поточного року затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП у 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар.

В рамках чинного законодавства уряд має внести на розгляд парламенту проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня поточного року, однак останні кілька років Кабмін вносив проект у Верховну Раду і одразу ж відкликав його для доопрацювання.