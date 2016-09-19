Проект держбюджету-2017 представлять в Раді в середу
12:01, 19 вересня 2016Фінанси
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Представлення у Верховній Раді проекту закону "Про державний бюджет України на 2017 рік" заплановано на середу, 21 вересня.
Запланований дефіцит держбюджету - 77 мільярдів / УНІАН
Відповідна інформація оприлюднена в розкладі засідань парламенту на сайті Ради.
Повідомляється, що представлення розпочнеться о 12:30.
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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету України на 2017 рік з граничним обсягом дефіциту в сумі 77,547 млрд грн.
Згідно з документом, доходи держбюджету встановлено в сумі 706,269 млрд грн, витрати – 775,265 млрд грн. Граничний обсяг держборгу на 31 грудня 2017 року визначено в сумі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,369 млрд грн.
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