Проект держбюджету-2017 представлять в Раді в середу

Відповідна інформація оприлюднена в розкладі засідань парламенту на сайті Ради.

Повідомляється, що представлення розпочнеться о 12:30.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету України на 2017 рік з граничним обсягом дефіциту в сумі 77,547 млрд грн.

Згідно з документом, доходи держбюджету встановлено в сумі 706,269 млрд грн, витрати – 775,265 млрд грн. Граничний обсяг держборгу на 31 грудня 2017 року визначено в сумі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,369 млрд грн.