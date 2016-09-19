Бюджет-2017: Кабмін пропонує збільшити акцизи на алкоголь на 20%, на сигарети – на 30%

Кабінет міністрів України пропонує депутатам ухвалити зміни до Податкового кодексу і збільшити акцизи на алкогольні напої на 20%, на тютюнові вироби - специфічну ставку на 30%, адвалорну ставку на 3 п. п. - з 12% до 15%.

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Відповідні зміни містяться в проекті закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України» №5132.

Згідно з документом, уряд пропонує збільшити акцизи на виноробну продукцію та слабоалкогольні напої на індекс споживчих цін, тобто на 12%.

"Зміни норм Податкового кодексу України, запропоновані законопроектом, мають на меті створити умови для збільшення надходжень до бюджету та забезпечення збалансованості бюджету 2017 року, а також для адаптації до норм європейського законодавства", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

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Згідно з документом, мінімальне акцизне зобов'язання зі сплати акцизу на сигарети з фільтром і без збільшено з 425,75 до 553,48 грн/тис. шт.

Крім того, уряд пропонує запровадити єдину ставку акцизного податку на дизельне пальне на рівні 125,5 євро за 1000 л замість диференційованої ставки 125,5 євро і 95 євро залежно від вмісту сірки.

«Зараз ставки акцизного податку на підакцизні товари значно нижчі, ніж мінімальні встановлені Директивами для європейських країн. Зокрема, на тютюнові вироби - в 6 разів, на горілку - в 1,5 раза, дизельне пальне – в 2,6-3,5 раза (залежно від вмісту сірки). Збільшення ставок акцизного податку сприятиме наближенню до норм законодавства Євросоюзу, скороченню споживання шкідливих для здоров'я товарів», - зазначається в документі.

Уряд також пропонує підвищити ставку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для радіозв'язку в діапазоні радіочастот 2300-2400 МГц і 2500-2690 МГц із 40,92 до 20 тис. грн за 1 МГц. У частині рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України уряд пропонує збільшити ставку рентної плати з 2,4 дол. США за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування до 4,8 дол.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України закладає в проект державного бюджету на 2017 рік зростання дохідної частини на 16,7% - до 876,9 млрд грн, а також зростання ВВП на рівні 3%. При цьому уряд не планує підвищувати ставки за ключовими податками.