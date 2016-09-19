Fitch прогнозує зростання економіки України наступного року не вище 2%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні не більше 2%, що дещо песимістичніше прогнозу українського уряду, який очікує зростання мінімум на 3% ВВП за підсумками 2017 року.

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Про це йдеться в повідомленні агентства.

«Fitch прогнозує для України зростання ВВП на 1-2% у 2016-2017 роках, після падіння на 9,9% у 2015 році», - йдеться в повідомленні.

Раніше Fitch Ratings погіршило свої прогнози щодо зростання економіки України за підсумками 2016 року, знизивши їх до 1% з 2%.

Кабінет міністрів України зберіг прогноз зростання економіки в 2017 році на рівні 3% при інфляції 8,1% і безробітті в 8,7%, розглядаючи ці показники як базові для формування бюджету на 2017 рік. Зростання в 3% також прогнозують у Європейській комісії.