Транш від МВФ - хороший сигнал, але він не знімає стурбованості щодо реформ - Fitch

12:46, 19 вересня 2016
Фінанси
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Отримання Україною третього кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду за чотирирічною програмою EFF обсягом 1 млрд дол. є хорошим сигналом, але не знімає загальної стурбованості про необхідність і швидкість проведення реформ у країні. 

REUTERS

Про це йдеться в коментарі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, опублікованому на його сайті.

«Політична невизначеність і непроста програма реформ означають, що не можна виключати затримки з виділенням коштів у рамках програми МВФ щодо України в майбутньому, що вказує на збереження зовнішніх факторів вразливості у країни, - підкреслили в Fitch. - Здатність уряду Гройсмана забезпечувати подальші структурні реформи залишається невизначеною. Він має дуже незначну більшість у парламенті, а дисципліна в лавах деяких складових його партій є слабкою».

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд пізно ввечері 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду чотирирічної програми співпраці з Україною, схваленої в березні 2015 року, й ухвалив рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становитиме 7,62 млрд дол. при загальному обсязі кредитування 17,5 млрд дол.

Коментуючи рішення Ради директорів Фонду, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що Україна демонструє ознаки економічного відновлення. Однак країні багато що належить зробити, щоб досягти стабільного економічного зростання. У свою чергу президент України Петро Порошенко зазначав, що рішення Фонду - відкриває для нашої країни вікно можливостей для залучення інвестицій в економіку.

Рішення про виділення коштів було ухвалено після більш ніж річної паузи у відносинах між Україною і МВФ. У разі, якщо в найближчі місяці українській владі вдасться переконати МВФ у незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 млрд дол. уже до кінця цього року.

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