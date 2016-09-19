Бюджет-2017: держборг очікується на рівні 2,3 трильйона гривень, або 88,8% ВВП

Кабінет міністрів у рамках проекту державного бюджету України на 2017 рік планує граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року в сумі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

Читайте такожБюджет-2017: Кабмін пропонує збільшити акцизи на алкоголь на 20%, на сигарети – на 30%

Про це йдеться в тексті відповідного законопроекту «Про державний бюджет України на 2017 рік» (№5000), оприлюдненому на сайті Верховної Ради України.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, державний борг, обрахований у національній валюті, становитиме 66,4% ВВП, а в сумі державний і гарантований державою борг - 88,8% ВВП.

Також у записці зазначається, що на кінець 2017 року частка внутрішнього боргу становитиме близько 33,7% від обсягу державного боргу, зовнішнього - близько 66,3%.

Читайте такожТри роки поспіль одна цифра: Кабмін очікує в 2017 році отримати від приватизації 17 мільярдів

Загальні виплати за держборгом у 2017 році за рахунок коштів держбюджету в рамках проекту оцінюються на рівні 240,897 млрд грн, у тому числі погашення держборгу - 129,559 млрд грн, обслуговування держборгу - 111,338 млрд грн. Обсяг державних запозичень очікується на рівні 174,797 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін оприлюднив проект держбюджету України на 2017 рік з граничним обсягом дефіциту в сумі 77,547 млрд грн, доходами у 706,269 млрд грн, видатками – 775,265 млрд грн.

У червні поточного року уряд затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП в 2017 році на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар.

В рамках чинного законодавства уряд має внести на розгляд парламенту проект держбюджету на наступний рік до 15 вересня поточного року, однак останні кілька років Кабмін вносив проект до Верховної Ради й одразу ж відкликав для доопрацювання.