Бюджет-2017: уряд планує позичити майже 175 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України в проекті державного бюджету на 2017 рік прогнозує обсяг державних запозичень у сумі 174,797 млрд грн, що на 28,2 млрд грн менше плану на 2016 рік.

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Про це йдеться в тексті відповідного законопроекту «Про державний бюджет України на 2017 рік» (№5000).

Згідно з документом, зовнішні запозичення можуть становити 70,890 млрд грн, внутрішні – 103,9 млрд грн. Таким чином, зовнішні запозичення в 2017 році можуть становити 40,6% від загального обсягу надходжень, а внутрішні - 59,4%.

«Державні запозичення здійснюватимуться відповідно до умов на фінансовому ринку України, фінансових ринках інших країн та умов кредитування відповідних міжнародних фінансових організацій. При цьому ставки для внутрішніх боргових інструментів змінюватимуться в середньому в діапазоні 7-14% річних, залежно від типу боргового інструменту. Для зовнішніх боргових інструментів ставки становитимуть для ОВДП - близько 8% річних, макрофінансової допомоги ЄС – 1% річних», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Разом із тим, умови державних запозичень можуть змінюватися залежно від впливу зовнішніх політичних, економічних і військових факторів.

Як повідомляв УНІАН, уряд у рамках проекту державного бюджету України на 2017 рік планує граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року в сумі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн. Державний борг, обрахований у національній валюті, становитиме 66,4% ВВП, а в сумі державний і гарантований державою борг - 88,8% ВВП.

Також у записці зазначається, що на кінець 2017 року частка внутрішнього боргу становитиме близько 33,7% від обсягу державного боргу, зовнішнього - близько 66,3%.