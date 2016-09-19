Гривня на міжбанку зміцнилася ще на 11 копійок – до 25,76 за долар

У понеділок, 19 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,71/25,76 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта зросла щодо долара США на 11 копійок.

Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 28,7030/28,7580 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3960/0,3970 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,7992 грн/дол., на цю голину укладено 115 угод на суму 61,26 млн дол.