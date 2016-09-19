Переселенцям у 2017 році можуть виділити 3,3 мільярда допомоги

Кабінет міністрів пропонує виділити 3,264 млрд грн на щомісячну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання у 2017 році.

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Відповідні витрати закладені в проекті бюджету на 2017 рік, оприлюдненому на сайті парламенту.

Станом на 12 вересня загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становила 2,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 вересня поточного року на обліку перебувають 1 млн 699 тис. 319 внутрішніх переселенців з Донбасу і Криму, або 1 377 184 сім'ї.

Більш як 982 тис. сімей переселенців звернулися за державною фінансовою допомогою, більш 906 тис. сімей її отримали.