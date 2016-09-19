Уряд очікує 2017 року отримати від НБУ 41 мільярд гривень прибутку

Кабінет міністрів України у державному бюджеті на 2017 рік очікує, що Національний банк України перерахує 41 мільярд гривень прибутку.

Про це йдеться в тексті відповідного законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік" (№5000).

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"Встановити, що 2017 року Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України" перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менше 41 мільярда гривень", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує наступного року перерахувати в бюджет 31,2 мільярда гривень прибутку. За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, Національний банк направив лист Міністерству фінансів, в якому вказав, що прогноз регулятора прибутку на наступний рік становить 31,2 мільярда гривень.

Національний банк України планує до 2016 року перерахувати до державного бюджету України 38 мільярдів гривень прибутку.