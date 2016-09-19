Бюджет Міноборони в 2017 році планують збільшити на 15% - до 64 мільярдів

Кабінет міністрів планує збільшити фінансування Міністерства оборони України в 2017 році на 15% - до 64 млрд грн з 55,6 млрд грн, виділених у 2016 році.

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Такі дані містяться в проекті державного бюджету на 2017 рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Зокрема, на забезпечення діяльності Збройних сил України та для підготовки військ пропонується виділити 51,863 млрд грн. На розвиток озброєння і техніки для української армії наступного року пропонується виділити 6,238 млрд грн.

На медичне лікування, реабілітацію особового складу ЗСУ та ветеранів бойових дій у проекті бюджету передбачено 1,923 млрд грн. Ще 2,106 млрд грн пропонується виділити на підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах, а також підвищення кваліфікації та перепідготовку військових.

Будівництво житла для військових наступного року може бути профінансовано в обсязі 751 млн грн. На утилізацію боєприпасів передбачено 140,8 млн грн.

Крім того, за статтею "Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів з підвищення обороноздатності і безпеки держави" передбачено 527 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд заклав у проект державного бюджету на 2017 рік для сфери оборони та безпеки 129 млрд грн, що на 14,5 млрд грн більше за аналогічну статтю витрат у бюджеті 2016 року.

Пізніше президент України Петро Порошенко схвалив пропозиції Ради національної безпеки і оборони до закону про державний бюджет на 2017 рік, що передбачають 5% від валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони та 1,1 млрд грн на погашення оборонних кредитів.