Кабмін пропонує 2017 року зберегти пенсійний збір з купівлі валюти

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді зберегти в 2017 році збір в Пенсійний фонд з операцій купівлі готівкової іноземної валюти.

Згідно з додатками до законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік" (№5000), оприлюднених на сайті Верховної Ради, в наступному році уряд очікує надходжень до держбюджету від операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі в сумі 260,586 мільйона гривень.

Крім того, сьогодні, 19 вересня, головне науково-експертне управління Верховної Ради оприлюднило висновок до законопроекту №4741, що пропонує скасувати сплату пенсійного збору з купівлі готівкової валюти фізичними особами та паспортизацію валютообмінних операцій.

У своєму висновку експерти нагадали, що в рамках Конституції України за розроблення і забезпечення виконання держбюджету відповідає Кабінет міністрів, у зв'язку з чим логічним для прийняття виваженого рішення отримати відповідний експертний висновок уряду, зокрема, щодо впливу скасування збору на показники бюджету.

Раніше в Національному банку України неодноразово заявляли, що скасування пенсійного збору з купівлі готівкової валюти знизить оборот тіньового ринку в Україні, який, за оцінками експертів, сягає 1 мільярда доларів щомісяця.

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Як повідомляв УНІАН, обов'язковий пенсійний збір з купівлі валюти в готівковій та безготівковій формах за ставкою 0,5% був введений для юридичних і фізичних осіб у 2014 році Законом України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні".

На початку 2015 року Законом України "Про внесення змін у Податковий кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо податкової реформи" ставка збору була підвищена до 2%, при цьому юридичні особи та операції з купівлі безготівкової валюти були звільнені від сплати збору.

За оцінками асоціації "Український кредитно-банківський союз", існування збору провокує зростання тіньового валютного ринку, обсяг якого вже досяг 50%, що створює додатковий девальваційний тиск на гривню і ускладнює механізм функціонування офіційного валютного ринку в країні.

У червні група депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроект, що пропонує скасувати сплату пенсійного збору з купівлі готівкової валюти