Держстат покращив оцінку зростання ВВП України у другому кварталі

Валовий внутрішній продукт України, згідно з оновленими даними Державної служби статистики України, у другому кварталі 2016 року в річному вираженні, порівняно з другим кварталом 2015 року, зріс на 1,4%, що на 0,1 п. п. вище попередньої оцінки в 1,3%, оприлюдненої 15 серпня.

Як повідомляється на сайті Держстату, оцінки зростання ВВП у другому кварталі, порівняно з попереднім, першим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного фактора, залишаються незмінними - на 0,6%.

Також повідомляється, що номінальний ВВП за підсумками другого кварталу залишив 531,8 мільярда гривень, а в розрахунку на одну особу – 12,453 тисячі гривень.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактора знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1%.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України 2016 року на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.