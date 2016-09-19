Голова ДФС підтримує введення податкових канікул для новостворених підприємств

Глава Державної податкової служби Роман Насіров підтримує ініціативу Міністерства фінансів про введення для новостворених підприємств податкових канікул.

Про це він повідомив журналістам у ході підписання меморандуму про партнерство та співробітництво між Асоціацією платників податків України та Республіканської Конфедерації підприємництва Білорусі.

При цьому Насіров зазначив, що доцільніше вводити такі канікули на більш короткий термін, ніж 5 років, які пропонував Мінфін.

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"Можна було б підтримати, але, напевно, більш короткий термін і дуже чіткі умови, щоб це не стало діркою в законодавстві, щоб цим не скористалися для інших цілей", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України пропонує встановити податкові канікули для новостворених підприємств терміном на 5 років. Відповідна ініціатива відображена в робочій версії пакету змін в Податковий кодекс, яку міністр фінансів Олександр Данилюк представив на засіданні Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради. За ініціативою Мінфіну новостворені підприємства отримають вибір, в якій системі краще працювати - на спільній в умовах канікул або на спрощену зі сплатою єдиного податку.