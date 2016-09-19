Кабмін затвердить звіт моніторингової місії США в якості плану дій з реформування митниці

Кабінет міністрів України затвердить звіт моніторингової місії Митної та прикордонної служби США в якості плану дій з реформування митниці.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з делегацією США за реформу митниці.

"Система вимагає швидких і всеосяжних змін. Ми тут розраховуємо на ваш великий досвід. Я б запропонував, щоб ми рухалися швидко, і наступний крок - уряд затвердить рекомендації. Це буде план дій з проведення реформ. А також - створити спільну робочу групу, яка буде впроваджувати ці зміни", - сказав він.

У свою чергу, посол США Марі Йованович, присутня на зустрічі, підкреслила, що реформа митниці є не лише важливою частиною трансформації України, але й дасть можливість відчути покращення пересічним громадянам.

"Нам необхідно й надалі реалізовувати реформу в цій сфері для того, щоб боротися з повсюдною корупцією, щоб підвищити рівень ефективності роботи Митної служби, рівень зборів, які надходять через податки, поліпшити зовнішню торгівлю, а також рівень безпеки імпортованих та експортованих товарів. Це зможе продемонструвати народу України, що зміни не тільки можливі, але і покращують їх життя", - підкреслила Йованович.

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Як повідомляв УНІАН, у травні Україна та США уклали угоду про взаємну допомогу з митних адміністрацій, що передбачає співпрацю між Державною фіскальною службою України та Митною та прикордонної службою США у припиненні протиправних дій, які завдають шкоди економічним інтересам обох країн. Угода стала одним з етапів дворічного проекту реформування української митниці від уряду США з обсягом фінансування 4 млн дол. Проект був узгоджений навесні 2016 року.

Державна фіскальна служба України, що об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, була сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка. За словами глави Кабміну Володимира Гройсмана, ГФС була і залишається чемпіоном за кількістю скарг з боку бізнесу на роботу органів влади в Україні. У зв'язку з цим реформа ГФС є пріоритетом роботи уряду.