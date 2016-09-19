Гривня за день зміцнилася на 10 копійок

У понеділок, 19 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,71/25,76 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася відносно долара США на 10 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7330/28,7840 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3980/0,3990 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,7670 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 482 угоди на суму 324,04 мільйона доларів.