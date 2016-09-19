Основне зростання податкових надходжень відбудеться за рахунок детінізації економіки - Насіров

Основне зростання податкових надходжень у 2017 році порівняно з 2016 роком буде забезпечене за рахунок детінізації економіки.

Про це під час підписання меморандуму про партнерство та співробітництво між Асоціацією платників податків України та Республіканської Конфедерацією підприємництва Білорусі заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

"У цьому році дохідна частина бюджету більше на 120-130 мільярдів гривень порівняно з минулим роком. Ми в цьому році на тій самій податковій базі", - сказав він.

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Насіров зазначив, що збільшення податкових надходжень порівняно з минулим роком планується на рівні 50-70 мільярдів гривень.

"Трохи впливає інфляція, сильно впливає детінізація, адміністрування і збільшення прибутковості - це основні джерела зростання", - зазначив голова ДФС.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету України на 2017 рік з граничним обсягом дефіциту в сумі 77,547 мільярда гривень. Згідно з документом, доходи держбюджету встановлені в сумі 706,269 мільярда гривень, витрати - 775,265 мільярда гривень.