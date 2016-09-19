Кабмін планує збільшити бюджет Мінінфраструктури на 66%

Кабінет міністрів планує збільшити фінансування Міністерства інфраструктури України 2017 року на 66% - до 1,152 мільярда гривень з 693 мільйони гривень, виділених 2016 року.

Такі дані містяться в проекті державному бюджету на 2017 рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

На апарат міністерства пропонується виділити 104 мільйони гривень. Зокрема, з цієї суми 64 мільйони гривень планується виділити на загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури, ще 39 мільйонів гривень - на підтримку експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, у тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт.

Також Міністерству інфраструктури планується виділити 250 мільйонів гривень на проекти з реалізації інфраструктурних об'єктів на сході України, зокрема, на контрольованою українським урядом частини Донецької і Луганської областей, а також у суміжних Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

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На Державну спеціальну службу транспорту України, підконтрольної міністерству, пропонується виділити 483 млн грн, на Державну авіаційну службу -190 мільйонів гривень, а на Державну службу з безпеки на транспорті - ще 122,6 мільйона гривень.

Крім того, в бюджеті міністерства також закладено 2,014 мільйона гривень на фінансування Національного агентства з питань та проведення в Україні фінальної частини Євро-12 з футболу.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році бюджет Міністерства інфраструктури склав 693 мільйони гривень.